المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه الحقائق”
هبة بريس _ الرباط
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن بعثة المينورسو بالصحراء لا تملك معلومات حول مقتل مدنيين في المنطقة العازلة بالصحراء.ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
واضاف ذات المسؤول الأممي بالقول “يمكنني محاولة التحقق من ذلك، لكني لم أر أي شيئ”.
وقال دوجاريك: “غالبًا ما تكون التصريحات حول مواقف وأنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء دي ميستورا التي لم يتم الإفصاح عنها من جانبه أو عن طريق مكتبي تشويهًا للحقائق”.
واتهمت الجزائر المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا و الصحراء المغربية ”
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17 تعليقات
ما ضاع حق وراءه طالب و لا يبقى في الوادي إلا حجارته وذالك باعتراف دولي. فلا داعي للقيام بجولات في الصحراء وانتهى الكلام..
الصحراء في مغربها وسكانها البربر الاقدمون هم مغاربة والتاريخ شاهد على ذالك قبل وجود الجزائر ..
مستوى ساقط جدا بالنسبة للدولة الجزائر فما هو دخلها في الصحراء.لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
الصحراء مغربية احب من احب أو كره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها..
الحل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو مبادرة الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب سنة 2007 …
هذا الرئيس عوض أن يخلق فرص التعاون مع الجيران ويترك أمر الصحراء للأمم المتحدة يصف حيرانه بالمستعمر..
العالم يعترف بمغربية الصحراء لانها الحقيقة التي لم تستطيع الامم المتحدة الاعتراف بها والحكم لصالح المغرب..
الصحراء المغربية قرارها بيد شعبها وليس الأمم المتحدة ولا الدول الأروبية ولا الممالك الخليجية دعوا الإستفتاء يفصل في مصيرهم إن آرادو مصير الصحراء..
العصابة الحاكمة تريد تقسيم الشعب المغربي ولكن المغرب لهم بالمرصاد..
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي القدير حسبنا الله ونعم الوكيل نحن كالشعوب المغاربية يجب ان يكون التحام بيننا قوي جدا وترك مصير الصحراء بالامم المتحدة..
كيف للجزائر ان تصبح قوة مهيمنة وهي لا تتوفر عى مواد غذائية ومواد اولية هي نسيت شعبها وحاجيات الدولة واهتمت بالبوليزاريو..
الصحراء مغربية مهما كانة الثمن ونحن الان في صحرائنا فالعمل المتواصل والصمت فالقافلة تسير ….
الصحراء مغربية،الله الوطن الملك، المغرب في صحراءه منذ المسيرة الخضراء وذالك عقب طرد الاسبان ..
عاش الملك محمد السادس ايده الله ونصره وعاش المغرب ولا عاش من خانه والصحراء مغربية احب من احب وكره من كره..
الصحراء مغربية إلى يوم الدين على وجه من بغى ومن كره ..
الصحراء مغربية ابا عن جد بقوة التاريخ والساكنة والتقاليد والعادات وكل شيء من يقول الصحراء غير مغربية. لن تجني عصابة البوليزاريو صنيعة الجزائر إلا الهزيمة والخذلان النصر للقوات المسلحة الملكية المغربية..
الحمد لله استرجعنا الصحراء من يد المستعمر والجار السوء أخد قمامتها وصرف عنها الملايير لكن لم يفلح في شيء..