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المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه الحقائق”

2022-04-21 / 21:58
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هبة بريس _ الرباط

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن بعثة المينورسو بالصحراء لا تملك معلومات حول مقتل مدنيين في المنطقة العازلة بالصحراء.ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

واضاف ذات المسؤول الأممي بالقول “يمكنني محاولة التحقق من ذلك، لكني لم أر أي شيئ”.

وقال دوجاريك: “غالبًا ما تكون التصريحات حول مواقف وأنشطة المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء دي ميستورا التي لم يتم الإفصاح عنها من جانبه أو عن طريق مكتبي تشويهًا للحقائق”.

واتهمت الجزائر المغرب بقتل ثلاثة من مواطنيها في قصف قالت إنه وقع في المنطقة الحدودية بين موريتانيا و الصحراء المغربية ”

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