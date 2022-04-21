الصورة من الأرشيف

أوروبا بريس: وزير الخارجية الإسباني سيحل بالمغرب في ماي المقبل إلى جانب بلينكن

2022-04-21 / 20:55
3
هبة بريس _ الرباط

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبابريس”، نقلا عن مصادر ديبلوماسية في مدريد، أن وزير الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، سيحل بالمملكة المغربية، في 11 ماي المقبل

وقال نفس المصدر إن الأخير سيحل لأجل المشاركة في اللقاء الوزاري للتحالف الدولي ضد “داعش”، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وعلى رأسهم وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن.

وأضافت أوروبا بريس، أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة هو الذي سيترأس هذا الاجتماع الهام الذي يهدف إلى دعم المساعي المشتركة، من أجل محاربة التطرف والإرهاب في جميع أنحاء العالم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه الحقائق”

المينورسو” لم تسجل أي حادث قصف والجزائر ” تشوه…

2022-04-21 / 21:58
Photo of الأمم المتحدة .. “الحكم الذاتي” يتردد صداه بقوة بمجلس الأمن

الأمم المتحدة .. “الحكم الذاتي” يتردد صداه بقوة بمجلس…

2022-04-21 / 21:11
Photo of مسؤول فلسطيني يشيد بموقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية

مسؤول فلسطيني يشيد بموقف المغرب الثابت تجاه القضية الفلسطينية

2022-04-21 / 20:16
Photo of الاتحاد الإفريقي: المغرب يدعو إلى إحصاء اللاجئين ضحايا التغير المناخي في إفريقيا

الاتحاد الإفريقي: المغرب يدعو إلى إحصاء اللاجئين ضحايا التغير…

2022-04-21 / 18:32
Photo of منيب تكشف بنود “مشروع العفو” عن معتقلي “حراك الريف”

منيب تكشف بنود “مشروع العفو” عن معتقلي “حراك الريف”

2022-04-21 / 18:09
Photo of بايتاس: الحكومة تدرس تمكين “طلبة أوكرانيا” من متابعة دراستهم في بلدان شريكة

بايتاس: الحكومة تدرس تمكين “طلبة أوكرانيا” من متابعة دراستهم…

2022-04-21 / 17:50
Photo of عمور تعيد تنظيم مهنة “وكيل أسفار” و تحدد شروط منح التراخيص و سحبها

عمور تعيد تنظيم مهنة “وكيل أسفار” و تحدد شروط…

2022-04-21 / 16:43
Photo of مجلس الحكومة يفصح عن تعيينات المناصب العليا

مجلس الحكومة يفصح عن تعيينات المناصب العليا

2022-04-21 / 16:26
Photo of الحكومة تمنح رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحيات جديدة

الحكومة تمنح رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحيات جديدة

2022-04-21 / 16:12
Photo of القضية الفلسطينية.. الجامعة العربية تبزر أهمية المكالمة بين العاهلين المغربي والأردني

القضية الفلسطينية.. الجامعة العربية تبزر أهمية المكالمة بين العاهلين…

2022-04-21 / 16:02

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق