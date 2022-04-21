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رئيس ساوند إنرجي : الجميع يريد شراء الغاز المغربي

2022-04-21 / 20:36
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هبة بريس _ متابعة

كشف غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية في لقاء مع منصة “proactive إن “الشركة تحصل على دعم حكومي قوي بالمغرب، مبرزا أن مشروع حقل غاز تندرارة يسير في الطريق الصحيح.

وقال في ذات التصريح ان الجميع يريد شراء الغاز المغربي”، الذي سيتم تسويقه قريبا، سواء داخل المملكة أو خارجها.

وأكد أن المشروع سيشهد إنشاء خط دفع بطول 120 كيلومترا للربط بشبكة الغاز المغربية، مع إمكانية زيادة الإنتاج بعد ذلك، وقال: “العمل الشاق الذي تم بذله على مدى العامين الماضيين بدأ يؤتي ثماره”، مضيفا أن “الجميع يريد الغاز المغربي الآن”.

واستعرض ليون التطورات التي شهدها تأهيل حقل تندارة على ضوء المتغيرات الأخيرة، بعد قرار الجزائر قطع إمدادات الغاز عبر الأنبوب “المغاربي-ألأوروبي”

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