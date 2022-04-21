الكونفدرالية” تطالب بالحد من ارتفاع الأسعار وتدعو للاحتجاج في فاتح ماي

هبة بريس _ الرباط

عاودت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التطرق إلى موضوع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات وأيضا الى ماتعيشه الطبقة العاملة وعموم المغاربة من تفقير وتهميش وهشاشة وإقصاء إجتماعي

ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الاحتجاج في عيد الشغل و بالتدخل لإقرار ديمقراطية حقيقية، وتوزيع عادل للثروات.

واعتبرت المركزية النقابية أن تحالف السلطة والمال يصر على فرض سياسته اللاشعبية عبر ضرب القدرة الشرائية للمغاربة، والإجهاز على الخدمات العمومية كالتعليم والصحة

وأكدت النقابة على ضرورة احترام الحريات العامة والحريات النقابية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية.

وطالبت الكونفدرالية بحوار اجتماعي مؤسسي يستجيب لانتظارات المواطنين، ويحقق المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة وعلى رأسها الزيادة في الأجور.

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