منيب تدعو أحزاب اليسار لإنشاء كونفدرالية
نبيلة منيب

منيب تكشف بنود “مشروع العفو” عن معتقلي “حراك الريف”

2022-04-21 / 18:09
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هبة بريس _ الرباط

كشفت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، تفاصيل مشروع القانون الذي تقدمت به للبرلمان من أجل العفو العام عن معتقلي “حراك الريف” الذين اعتقلوا بعد أحداث 2016.

وقالت منيب إن المشروع يتعلق بالعفو العام عن معتقلي “الحراك”، وأنه يمكن تعميمه إذا ما كانت هناك مقترحات أخرى من الفرق البرلمانية بشأن المشروع.

كما تحدثت منيب عن مساعي الحزب والحركات النسائية وجمعيات المجتمع المدني من أجل تعديل القوانين والمواد المتعلقة بالمناصفة والمساواة بين الرجال والنساء ، والتي لم تتحقق حتى الآن، بحسب منيب

و تقول منيب ان المقترح يتضمن العديد من البنود، أولها أنه يرتكز على الفصل 71 من الدستور المغربي.

كما يهدف لمحو كل العقوبات الصادرة بحق معتقلي الريف

ويعم على الأحكام التي صدرت في 2017 و2018 و 2019، بحيث يتم إسقاط كل الأحكام التي صدرت ضد المعتقلين المشاركين في “الحراك” والأفعال الجنائية المترتبة عنها._ تقول منيب لسبونتيك

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‫5 تعليقات

  5. Pourquoi ne pas essayer un référendum. Je suis persuadé que le peuple veut la libération de tous les prisonniers politiques. Le dernier rapport des affaires étrangères américaines ne nous a pas lancé que des fleurs. La démocratie n’est pas un luxe pour nous tous, mais plutôt une valeur ajoutée pour tt le monde.

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