اعترض على ارتفاع أسعار الطاقة.. تركيا تقطع الكهرباء عن منزل زعيم معارضة

هبة بريس _ متابعة

أعلن حزب سياسي بارز في تركيا أن زعيمه، الذي رفض دفع فواتير الكهرباء احتجاجا على أسعار الطاقة المرتفعة، قطعت الخدمة عن منزله، الخميس.

وأثار ارتفاع أسعار الكهرباء، بعد قرار أصدرته الحكومة التركية في الأول من يناير الماضي، غضبا بين السكان وأصحاب الأعمال، وعلق أصحاب المشاريع الصغيرة الفواتير على واجهات محالهم التجارية ليظهروا احتمال إغلاقهم أعمالهم قريبا

وحاولت أنقرة تخفيف الوضع من خلال توفير عدد من الإجراءات من بينها تعديل الحد الأقصى الذي يمكن من خلاله تفعيل تسعيرتها الجديدة، في محاولة لرفع أسعار فواتير المنازل والأعمال ذات الاستهلاك المرتفع، إلا أن العديد من السكان واجهوا صعوبات في مواكبة الوضع الجديد.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري من يسار الوسط، كمال كيليجدار أوغلو، تعهد في وقت سابق من هذا العام بعدم دفع فواتير الكهرباء الخاصة به حتى تسحب الحكومة زيادات الأسعار.

وعبر فيديو نشر في حسابه بتويتر، الخميس، قال: “حظيت بأخبار من زوجتي، لقد قطعوا عنا الكهرباء اليوم”.

وأكد كيليجدار أوغلو، 73 عاما، أنه أراد أن يظهر تضامنه مع 3.5 مليون عائلة تركية قطعت عنها الكهرباء خلال العام الماضي بسبب عدم دفع مستحقات الكهرباء، مشيرا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 400 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية

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