لجنة وزاراتية : استقرار أسعار جل المواد وانخفاض بعضها

هبة بريس _ الرباط

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة أن عملية تموين الأسواق تمر في ظروف جيدة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات الاستهلاكية، وذلك خلال اجتماعها الأخير الذي خصص للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و17 رمضان 1423.

أبرزت اللجنة أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الثالث من رمضان مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثاني منه، مشيرة، في المقابل، إلى أن أسعار العديد من هذه المواد شهدت انخفاضات نسبية خاصة البصل الأخضر الذي مر معدل أسعاره على الصعيد الوطني من 4,50 إلى 4 دراهم للكيلو غرام، والبطاطس من 4,40 إلى 4,20 دراهم للكيلو غرام.

وفي ما يتعلق بأسعار الطماطم، أضافت اللجنة، في بلاغ صادر عقب اجتماعها الثالث خلال شهر رمضان، المنعقد يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 بمقر مديرية المنافسة والاسعار والمقاصة، أنها بدأت تسجل منحى تنازلي بحيث مرت من 9,60 الى 8,70 درهما للكيلوغرام، وذلك بعد الزيادات التي شهدتها أسعار الطماطم قبل ومع بداية شهر رمضان الأبرك، كما انخفضت أسعار الدجاج الحي والتوابل والليمون.

وفي ما يخص مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 17 رمضان من الشهر المبارك، وفق البلاغ ذاته، مراقبة 916 ألف و96 نقطة بيع وضبط 3794 مخالفة منها 790 كانت موضوع إنذارات للمخالفين و3004 تم إنجاز محاضر بشأنها أرسلت إلى المحاكم المختصة.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بـ1407 مخالفات لمقتضيات القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك وتتعلق بالأساس بعدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفاتورة للمستهلك، و623 مخالفة للقانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تتعلق بالأساس بالزيادة غير القانونية في الأسعار المقننة.

كما تهم هذه المحاضر 866 مخالفة للقانون 77-15 بشأن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، و108 مخالفات للنصوص المتعلقة بالصحة والسلامة، فضلا عن حجز وإتلاف 254 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.

وأكدت اللجنة، التي ترأسها وزارة الاقتصاد والمالية بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية، مواصلة عقد اجتماعاتها كل أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

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