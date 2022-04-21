تحديد سن الحج.. بايتاس: “لسنا من نتحكم في تحديد الشروط”

2022-04-21 / 16:51
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن شرط تحديد سن 65 سنة لحجاج هذا الموسم.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “لسنا من نتحكم في تحديد الشروط.. هناك مجموعة من العلاقات مع الجهات المعنية ويتم تحديد الإجراءات والتدابير على هذا الأساس”.

هذا وذكر بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةاليوم الخميس، أنه يشترط أن تكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج هذا الموسم أقل من 65 سنة شريطة أن يكون قد ازداد في شهر غشت أو ما بعده من سنة 1957.

كما يشترط أن يكون الشخص قد تلقى ثلاثة تلقيحات ضد كوفيد 19، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR لكوفيد 19 لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج.

وأضاف المصدر ذاته أن حصة الحجاج المغاربة هي 45 في المائة من الحصة العادية أي 15392 حاجا (10186 من تأطير الوزارة و5206 من تأطير وكالات الأسفار السياحية).

ويترتب عن هذه المعطيات، حسب البلاغ ، أن الحجاج المغاربة في حدود النسبة المذكورة سيؤخذون من المحتفظ بهم من قرعة 2019 وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار مع احترام شرط السن.

كما أن الذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظ لهم بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن واستكملوا التلقيح، يقول البلاغ.

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تعليق واحد

  1. سنّ التقاعد 65 سنة وشرط الذهاب الى الحج عبر القرعة لأقلّ من 65سنة.؟؟!!
    ممنوع الكفارة عن الذنوب و الصغائر.
    جهنّم مباشرة

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