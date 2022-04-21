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العلاقات المغربية الاسبانية.. الحكومة: الأمور تسير خطوة خطوة

2022-04-21 / 15:30
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هبة بريس - الرباط

تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تطور العلاقات المغربية الإسبانية

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “هناك حوار مشترك اليوموالأمور تسير خطوة خطوة في إطار تفعيل مضامين البيان المشترك عقب زيارة رئيس الوزراء الاسباني للمغرب”

وأضاف بايتاس، أن الطرفين يعملان على معالجة عدد من الملفات المطروحة ومن ضمنها فتح الحدود بشكل كامل.

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