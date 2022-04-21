طلبة أوكرانيا.. بايتاس: سنعلن عن مجموعة من الحلول قريبا

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن وضعية الطلبة المغاربة القادمين من أوكرانيا.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط، أن 7206 طالب مغربي غالبيتهم متخصصين في شعبة الطب تسجلوا في المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم العالي.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تقوم بدراسة مجموعة من الحلول حاليا وقريبا سوف يتم انطلاق التفعيل الرسمي لهذه الحلول ومن ضمنها التواصل مع بعض الدول ومنها رومانيا هنغاريا وبلغاريا للالتحاق الطلبة بالدراسة.

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