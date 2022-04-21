مجلس الحكومة يفصح عن تعيينات المناصب العليا

2022-04-21 / 16:26
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هبة بريس - الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي هذا الصدد تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين سناء زباخ، مديرة للتعاون والشراكات.

كما تم على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين إبراهيم بنموسى، مديرا عاما لالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وعلى مستوى وزارة العدل تم تعيين عثمان عبيد، مديرا للتشريع.

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