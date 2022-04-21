الحكومة تمنح رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحيات جديدة
عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.
و في هذا الصدد، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.165 بتتميم المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نونبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تتميم المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.88.19 قصد إعطاء رئيس المجلس الوطني للمحاسبة صلاحية إصدار الآراء وكذا التوصيات المتعلقة بالمعايير المحاسبية العامة أو القطاعية، بناء على اقتراحات اللجنة الدائمة، وذلك بصفة مؤقتة في حالة الاستعجال أو وجود عائق يحول دون انعقاد أشغال المجلس الوطني للمحاسبة.
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اشيد بهذه المبادرة المحفزة التي صادق عليها المجلس الحكومي من اجل توسيع صلاحيات المجلس الوطني للمحاسبة والمراقبة التي من شانها تخليق العمل بالادارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية وتفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة على ارض الواقع كي يسترجع المواطن الثقة بالادارة ويحصل على اغراضه الادارية بكل يسر وبكل شفافية نحن في حاجة ماسة الى مثل هذه المبادرات البناءة التي تدفع بمملكتنا الحبيبة نحو التقدم والتطور في سبيل بناء غد افضل والله تعالى المعين والموفق