أخنوش يدعو وزراء الحكومة لتنزيل تدابير تخفيف آثار ارتفاع الأسعار
عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 رمضان 1443 الموافق لـ 21 أبريل 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و في بداية أشغال المجلس، تطرق رئيس الحكومة للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
و حسب بلاغ لمجلس الحكومة، فقد نوه رئيس الحكومة بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.
كما دعا أخنوش كافة الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.
19 تعليقات
حسبنا الله و نعم الوكيل.الغني يزداد غنا و الفقير يزداد فقرا داخل دولة الحق و القانون…
الواقع الذي يعرفه عامة الناس، لا يحل المشاكل ،بل العمل على تغييره بطريقة عقلانية ارتفاع الاسعار والمديونية والفقر والبطالة كلها عوامل أثرت بشكل سلبي على الشعب..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم كثرة الاسعار افقرت المواطن البسيط الذي يبحث عن قوت يومه..
ليس الجوع انما كرامة الإنسان في هذه البلاد السعيدة تهان وتحتقر القوي يأكل الضعيف ..
ماعنديش انتماء حزبي ،لكن كيبان لي اخنوش كيخدم ببرامج،اوكيتحرك وزيادة على هدا راه رجل اعمال غادي ايفهم مزيان في الاقتصاد،عكس اصحاب العدالة ليعطاونا علاش ندورو،نتمنى لاخنوش التوفيق،راه ماشي سهلة مع الازمة لكيمر منها العالم حاليا
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والله احسن عون الفقراء والمساكين لكم الله يامساكين حسبي الله ونعم الوكيل..
اللهم فرج عنا غلاء المعيش يآرب أنت الواحد الاحد نستعين بك بما يفعل عبادك بنا يارب ارزقنا من فضلك ومن رزقك تبسط يدك لعبادك اللهم اغتنا فلا حول لنا ولا قوة الا بك حسبي الله ونعم الوكيل ..
المواطن اصبح عاجزا عن اقتناء المواد الغذائية زيادة على فاتورة الكهرباء والماء والكراء حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤولين ..
أين هو الشعب لم نرى اي تحرك منه فهذا دليل قاطع على انه راض كل الرضى على ما وصلت له البلاد من تدني سياسي خطير الكل يشاهد ولا يحرك ساكنا الكارثة العظمى هذا الوضع المزري ويخافون التكلم للاسف الشديد انه الخوف الذي استولى على النفوس ..
مسلسل المعاناة بدأ قديما وزاد مؤخرا تدني الوضع فالدولة ارادت ان ترفع يدها عن الصحة والتعليم والمقاصة والقادم اسوا لاحولا ولاقوة إلا باللهحسبنا الله ونعم الوكيل..
المسؤوليين لم يكن لهم اي اهتمام بالطبقة الاكثر تضررا مشاريع تافهة وبرلمان مهرج .اللهم احسن عون الانسان الفقير والضعيف..
حسبنا الله ونعم الوكيل حكومة تقتل الضعفاء وهم احياء قبل أن يفتك به الشعب الضعيف له الله عز وجل له ملكه الحنون فيه..
الحكومة الحالية هي سبب المصائب لأنها لا تحسن التدبير ولا تبالي بنداءات المواطنين المتكررة حول غلاء المعيشة..
الحكومة الحلية والسابقة مجرد موظفون يتقاضون اجورا وامتيازات تزيد من استنزاف ميزانية الشعب يطبقون برامج لا تساير طموحات الشعب المغربي دائما تمشي في الاتجاه المعاكس..
عندما يتساءل المواطن عن سبب الاحتجاجات يجده في مثل هذه القرارات التي تنهب مال الضعيف بين عشية وضحاها نناشد مراقبي الاثمان ان يكبحوا حجام هؤلاء الذين يستغلون ضعف المواطنين بسبب الجائحة وانعدام فرص العمل ..
ان المواطنين يرفع شكواه الى السماء والى الملك ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ..
يجب على الحكومة التدخل وايجاد حلول سريعة والا فسوف تخرج الامور عن نطاقها وما لا يحمد عقباه..
الإستغناء والمقاطعة هو السبيل الوحيد والأنجع لمحاربة الغلاء بجميع أشكاله وأنواعه…
الاحتكار والتلاعب بالأسعار لاغناء الثري وافقار الضعيف ..