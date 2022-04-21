أخنوش يدعو وزراء الحكومة لتنزيل تدابير تخفيف آثار ارتفاع الأسعار

هبة بريس - الدار البيضاء

عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 رمضان 1443 الموافق لـ 21 أبريل 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

و في بداية أشغال المجلس، تطرق رئيس الحكومة للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

و حسب بلاغ لمجلس الحكومة، فقد نوه رئيس الحكومة بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني.

كما دعا أخنوش كافة الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6