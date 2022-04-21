الدولي المغربي بوفال يتعرض لإصابة “صعبة” في فخذه الأيسر

هبة بريس - متابعة

تعرض لاعب الوسط الهجومي الدولي المغربي سفيان بوفال لإصابة قوية في العضلات الخلفية لفخذه الأيسر، خلال خسارة فريقه أنجيه أمام باريس سان جيرمان الأربعاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال مدربه جيرالد باتيكل في مؤتمر صحفي بعد سقوط فريقه بثلاثية نظيفة: “هي عضلية، العضلات الخلفية للفخذ”.

وسقط بوفال أرضا مطلع المباراة خلال عملية تسارع بمفرده عندما كان يحاول الهروب من رقابة المدافع الإسباني سيرخيو راموس، ولم يتمكن من النهوض بسبب الألم، فتم إخراجه على حمالة في الدقيقة 14.

وتابع باتيكل: “عندما أرى لاعبا يخرج خلال المباراة، مع كل الرغبة التي يملكها لخوض المواجهة، عندها أكون قلقا”.

وأضاف المدرب عن لاعبه الذي كاد يسجل قبل إصابته بتسديدة جميلة أبعدها حارس سان جيرمان الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس: “من المحبط خسارة أحد ركائزنا، لكن علينا التأقلم”.

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