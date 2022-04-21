التوفيق: سنعمل جاهدين لتوفير كافة الترتيبات الضرورية لحج هذا الموسم

هبة بريس

أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الخميس بالرباط، أن الوزارة ستعمل جاهدة على القيام بكافة الترتيبات الضرورية لتنظيم حج موسم 1443، وذلك رغم ضيق فترة الإعداد المخصصة لهذا الموسم.

وأوضح السيد التوفيق، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الملكية للحج، أن الوزارة ستنكب خلال الفترة القليلة المقبلة على إتمام كافة الترتيبات المتعلقة بالنقل واللوجيستيك والسكن والخدمات، على الرغم من ضيق الوقت المخصص لهذه العملية مقارنة بمواسم الحج الماضية.

وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه الترتيبات والتوفر على المعطيات اللازمة، سيتم استدعاء اللجنة الملكية للحج لاجتماع جديد قصد تحديد تكلفة الحج وفترة أدائها، وإخبار العموم بذلك.

يذكر أن اللجنة الملكية للحج اطلعت خلال هذا الاجتماع على التدابير التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم موسم 1443.

وبحسب بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإنه يشترط أن تكون سن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة، شريطة أن يكون قد ازداد في شهر غشت أو ما بعده من سنة 1957.

كما يشترط أن يكون الشخص قد تلقى ثلاثة تلقيحات ضد “كوفيد 19″، وأن يقدم نتيجة فحص سلبي PCR ل”كوفيد 19” لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى الحج.

وقد تم تحديد حصة الحجاج المغاربة في 45 في المائة من الحصة العادية أي 15392 حاجا (10186 من تأطير الوزارة و5206 من تأطير وكالات الأسفار السياحية).

ويترتب عن هذه المعطيات، حسب البلاغ، أن الحجاج المغاربة في حدود النسبة المذكورة سيؤخذون من المحتفظ بهم من قرعة 2019، وفي حالة عدم استكمال الحصة سيتم اللجوء إلى لائحة الانتظار مع احترام شرط السن.

كما أن الذين استبعدوا بسبب شرط السن أو بسبب عدم استكمال التلقيح سيحتفظ لهم بحقهم في الحج في الموسم المقبل إذا لم يبق شرط السن واستكملوا التلقيح، يضيف البلاغ.

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