“زلة لسان غير مقصودة”.. ميس حمدان تعتذر للمغاربة

2022-04-21 / 12:59
0
نجلاء مزيان

قدمت الفنانة الأردنية ميس حمدان إعتذارها للشعب المغربي، مؤكدة أن إشارتها إلى “رباط الحذاء” من أجل مساعدة أحد المتسابقين في برنامج ساعة حظ” الذي يعرض على قناة عمان TV هو زلّة لسان.

وفي اتصال هاتفي ببرنامج ET بالعربي، أكدت ميس أن ما حدث لم يكن أكثر من زلة لسان، وطالبت من الجمهور المغربي مسامحتها.

وقالت: “لا أحد يعلم مدى عشقي للمغرب، وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيداً أنه لا يمكن أن يمرّ شهر أو شهرين من دون أن أقدّم أغنية مغربية عبر حساباتي على السوشيال ميديا، كما أن معظم أغاني الريلز التي أستخدمها تكون خلفية للأغاني المغربية”. مضيفة: “ما حصل زلة لسان فسامحوني عليها وأنتم حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبّكم قوي”.

أردفت ذات المتحدثة قائلة: “زلة لسان غير مقصودة ومش عارفة مين اللي قاعد مركّز بالكلمة بهذه الطريقة وأحب إن يوقّع بيني وبينكم وحتى ولو غير مقصودة من أحد فسامحوني أنتم حبايبي وبحبّكم وبموت فيكم وماحدّش يزعل مني أبداً أبداً”.

و اختتمت قائلة: “يا ريت هالموضوع يتنسى لأن المحبة اللي بيني وبينكم أكبر بكتير من غلطة لغوية وحفضل أغنّيلكم وأضبط لهجتكم قدر المستطاع”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شبهت العاصمة المغربية ب”رباط الحذاء”..ميس حمدان تثير غضب المغاربة

شبهت العاصمة المغربية ب”رباط الحذاء”..ميس حمدان تثير غضب المغاربة

2022-04-20 / 20:50
Photo of يرفضونه في المواقع و يشاهدونه في الواقع..”لمكتوب” يتصدر “الطوندونس”المغربي

يرفضونه في المواقع و يشاهدونه في الواقع..”لمكتوب” يتصدر “الطوندونس”المغربي

2022-04-20 / 15:13
Photo of “طريق السينما 2022” تمهيدا للدورة 13 من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

“طريق السينما 2022” تمهيدا للدورة 13 من المهرجان الدولي…

2022-04-19 / 22:04
Photo of مراد العشابي يكشف تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد الخلفي

مراد العشابي يكشف تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد الخلفي

2022-04-19 / 21:43
Photo of مي عز الدين تعرب عن انبهارها بالمطبخ و الزي المغربي

مي عز الدين تعرب عن انبهارها بالمطبخ و الزي…

2022-04-19 / 16:23
Photo of ليلى غفران تكشف تعرضها لجلطة في المخ بسبب التراكمات

ليلى غفران تكشف تعرضها لجلطة في المخ بسبب التراكمات

2022-04-19 / 14:21
Photo of في حالة حرجة …نقل الفنان محمد الخلفي إلى المستشفى على وجه السرعة

في حالة حرجة …نقل الفنان محمد الخلفي إلى المستشفى…

2022-04-18 / 23:39
Photo of بالدموع…رقية ماغى تكشف تعرضها للتنمر من طرف فنانة مغربية

بالدموع…رقية ماغى تكشف تعرضها للتنمر من طرف فنانة مغربية

2022-04-18 / 16:26
Photo of صور لقاء تامر حسني و حاتم عمور تلهب منصات التواصل الاجتماعي

صور لقاء تامر حسني و حاتم عمور تلهب منصات…

2022-04-18 / 15:41
Photo of عن خلافها مع دنيا بطمة…سلمى رشيد تحسم الجدل وتؤكد محبتها الكبيرة لها

عن خلافها مع دنيا بطمة…سلمى رشيد تحسم الجدل وتؤكد…

2022-04-16 / 21:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق