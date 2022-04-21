“زلة لسان غير مقصودة”.. ميس حمدان تعتذر للمغاربة

نجلاء مزيان

قدمت الفنانة الأردنية ميس حمدان إعتذارها للشعب المغربي، مؤكدة أن إشارتها إلى “رباط الحذاء” من أجل مساعدة أحد المتسابقين في برنامج ساعة حظ” الذي يعرض على قناة عمان TV هو زلّة لسان.

وفي اتصال هاتفي ببرنامج ET بالعربي، أكدت ميس أن ما حدث لم يكن أكثر من زلة لسان، وطالبت من الجمهور المغربي مسامحتها.

وقالت: “لا أحد يعلم مدى عشقي للمغرب، وأعتقد أن من يتابعني على السوشيال ميديا يعرف جيداً أنه لا يمكن أن يمرّ شهر أو شهرين من دون أن أقدّم أغنية مغربية عبر حساباتي على السوشيال ميديا، كما أن معظم أغاني الريلز التي أستخدمها تكون خلفية للأغاني المغربية”. مضيفة: “ما حصل زلة لسان فسامحوني عليها وأنتم حبايبي وأهلي وناسي وأنا بحبّكم قوي”.

أردفت ذات المتحدثة قائلة: “زلة لسان غير مقصودة ومش عارفة مين اللي قاعد مركّز بالكلمة بهذه الطريقة وأحب إن يوقّع بيني وبينكم وحتى ولو غير مقصودة من أحد فسامحوني أنتم حبايبي وبحبّكم وبموت فيكم وماحدّش يزعل مني أبداً أبداً”.

و اختتمت قائلة: “يا ريت هالموضوع يتنسى لأن المحبة اللي بيني وبينكم أكبر بكتير من غلطة لغوية وحفضل أغنّيلكم وأضبط لهجتكم قدر المستطاع”.

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