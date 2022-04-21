وكالة بيت مال القدس

عمان.. استعراض جهود وكالة بيت مال القدس بقيادة الملك محمد السادس

2022-04-21 / 12:48
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هبة بريس

تم خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة ، المنعقد اليوم الخميس بعمان ، استعراض جهود وكالة بيت مال القدس تحت الاشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على الهوية العربية الاسلامية لمدينة القدس.

وفي هذا السياق تم إبراز عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع السو سيو اقتصادية التي تسهم في تحسين ظروف عيش المقدسيين وتعزيز صمودهم وذلك في سياق نهج لجنة القدس على المزواجة بين الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني الدائم للقدس الشريف وبين العمل التضامني الملموس الذي تضطلع به الوكالة بصفتها الذراع التنفيذي للجنة القدس .

ويمول المغرب اليوم وكالة بيت مال القدس بنسبة 100 في المائة في صنف تبرعات البلدان وهو ما يعد إشارة واضحة على الالتزام المغربي المستمر بدعم الأشقاء الفلسطينيين .

وتقوم الوكالة بتنفيذ مشاريع في إطار برامج المساعدة الاجتماعية المتواصلة تشمل الإسكان والترميم والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية ومشاريع الطفولة والشباب والرياضة ومشاريع الثقافة والفنون وحماية التراث الديني والثقافي والتاريخي للمدينة المقدسة ، من خلال تنفيذ عدة مبادرات في هذا الاتجاه .

كما تقوم الوكالة بتقديم مساعدات إنسانية للمقدسيين طيلة السنة ، وكان آخرها توزيع أزيد من 400 حصة غذائية على أسر فقيرة تكفي لتلبية حاجياتها من المواد الأساسية طيلة شهر الفضيل.

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