عدد زبناء اتصالات المغرب يتجاوز 76 مليون و المجموعة تواصل توغلها بإفريقيا

هبة بريس - الدار البيضاء

تواصل مجموعة اتصالات المغرب، الفاعل في مجال الاتصال الهاتفي و خدمات الانترنيت، تحقيق نتائج إيجابية في مؤشراتها الخاصة بحصيلة الفصل الأول من السنة الجارية.

و حسب بلاغ للمجموعة توصلت هبة بريس بنسخة منه، فقد بلغ عدد زبناء مجموعة اتصالات المغرب ما يقارب 76 مليون زبون حتى متم شهر مارس 2022، بزيادة قدرها 3,6 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

و يعود هذا الارتفاع في عدد زبناء المجموعة بالدرجة الأولى لتزايد الإقبال على خدمات الهاتف النقال و الأنترنيت بالمغرب وفي باقي الفروع التابعة للمجموعة بالقارة الإفريقية.

و حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات بلغ 8.8 ملايير درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 1.6 في المائة (ناقص 0.6 في المائة بسعر صرف ثابت) مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021.

وبخصوص الأنشطة الدولية للمجموعة، فقد سجلت رقم معاملات بقيمة 4.3 مليار درهم، بزيادة 1.8 في المائة بسعر صرف ثابت، وذلك بفضل النمو في بيانات النقال (زائد 29 في المائة)، وباستثناء الانخفاض في حالات إنهاء المكالمات، فقد عرفت ايرادات الفروع ارتفاعا بنسبة 2.8 في المائة بسعر الصرف الثابت.

وعلى الصعيد الدولي دائما، فقد بلغ عدد زبناء المجموعة، أكثر من 51 مليون زبون، موزعين على الكوت ديفوار بحوالي عشرة ملايين زبون، و بوركينا فاسو بنفس العدد تقريبا و مالي بتسع ملايين و تشاد و البنين والنيجر وموريتانيا والطوغو والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى.

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