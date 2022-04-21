العصبة الاحترافية تؤجل مباريات القسم الثاني لبرمجة اللقاءات الحساسة
دخلت البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الثاني منعطفا حاسما لإبراز الصاعدين للقسم الأول و النازلين للقسم الوطني، حيث ستجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات الجولة 26 لبطولة القسم الوطني الثاني الاحترافي و هي المباريات التي ستتضمن لقاءات حارقة خاصة تلك المتعقلة بأسفل الترتيب.
و لضمان تكافؤ الفرص، أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا أكدت من خلاله أنه سيتم تأجيل الدورة السابع و العشرون لأسبوع حتى يتسنى برمجة اللقاءات الحساسة.
و أنهت العصبة ذاتها إلى علم الأندية المنضوية تحت لوائها و التي تشارك في البطولة الاحترافية الثانية أنه خلال اجتماع مكتبها المديري المنعقد يوم الاثنين 18 أبريل 2022، تقرر برمجة الدورة 27 من المنافسة السالفة الذكر خلال أيام الجمعة 06 و السبت 07 و الأحد 08 ماي 2022.
و بررت العصبة الوطنية في بلاغها المنشور بموقع الجامعة هذا الأمر حتى تتمكن من جدولة المباريات التي تعرف نفس الرهانات في نفس اليوم و نفس التوقيت تكريسا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع الأندية.
تعليق واحد
لماذا لم تعطوا تكافؤ الفرص الرجاء بني ملال فهاد ظلم في حق هدا النادي حيث لعب يوم السبت ١٢٠ دقيقة و عليه السفر إلى وجدة للعب يوم الأربعاء مع الاتحاد الإسلامي الوجودي و بعدها برمج لقاء الوداد الفاسي يوم السبت و هدا يعد إتحاف في حق الفريق و تقولون مبدأ تكافؤ الفرص التي أسميه انا مبدأ تنزيل الظلم على بعض الفرق