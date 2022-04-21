العصبة الاحترافية تؤجل مباريات القسم الثاني لبرمجة اللقاءات الحساسة

2022-04-21 / 12:05
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هبة بريس - الدار البيضاء

دخلت البطولة المغربية الاحترافية لكرة القدم في قسمها الثاني منعطفا حاسما لإبراز الصاعدين للقسم الأول و النازلين للقسم الوطني، حيث ستجرى نهاية هذا الأسبوع مباريات الجولة 26 لبطولة القسم الوطني الثاني الاحترافي و هي المباريات التي ستتضمن لقاءات حارقة خاصة تلك المتعقلة بأسفل الترتيب.

و لضمان تكافؤ الفرص، أصدرت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بلاغا أكدت من خلاله أنه سيتم تأجيل الدورة السابع و العشرون لأسبوع حتى يتسنى برمجة اللقاءات الحساسة.

و أنهت العصبة ذاتها إلى علم الأندية المنضوية تحت لوائها و التي تشارك في البطولة الاحترافية الثانية أنه خلال اجتماع مكتبها المديري المنعقد يوم الاثنين 18 أبريل 2022، تقرر برمجة الدورة 27 من المنافسة السالفة الذكر خلال أيام الجمعة 06 و السبت 07 و الأحد 08 ماي 2022.

و بررت العصبة الوطنية في بلاغها المنشور بموقع الجامعة هذا الأمر حتى تتمكن من جدولة المباريات التي تعرف نفس الرهانات في نفس اليوم و نفس التوقيت تكريسا لمبدأ تكافئ الفرص بين جميع الأندية.

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تعليق واحد

  1. لماذا لم تعطوا تكافؤ الفرص الرجاء بني ملال فهاد ظلم في حق هدا النادي حيث لعب يوم السبت ١٢٠ دقيقة و عليه السفر إلى وجدة للعب يوم الأربعاء مع الاتحاد الإسلامي الوجودي و بعدها برمج لقاء الوداد الفاسي يوم السبت و هدا يعد إتحاف في حق الفريق و تقولون مبدأ تكافؤ الفرص التي أسميه انا مبدأ تنزيل الظلم على بعض الفرق

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