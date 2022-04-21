مباراة ودية ..المنتخب المغربي يواجه نظيره الأمريكي

هبة بريس

يخوض المنتخب الوطني المغربي مباراة ودية أمام نظيره الامريكي المؤهل هو الآخر لنهائيات مونديال قطر لكرة القدم ، وذلك بمدينة سينسيناتي الأمريكية (ولاية أوهايو) يوم الأربعاء 01 يونيو المقبل.

و أفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بأن هذه المباراة تدخل في إطار استعدادات المنتخين لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي ستجرى أطوارها خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و 18 دجنبر 2022.

وكانت قرعة نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي جرت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات بلجيكا و كرواتيا و كندا.

من جهته، سيلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الثانية الى جانب إنجلترا و إيران والمتأهل من الملحق الأوروبي، بين بلد الغال وأوكرانيا واسكتلندا.

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