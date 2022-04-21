المنتخب المغربي

مباراة ودية ..المنتخب المغربي يواجه نظيره الأمريكي

2022-04-21 / 09:34
0
هبة بريس

يخوض المنتخب الوطني المغربي مباراة ودية أمام نظيره الامريكي المؤهل هو الآخر لنهائيات مونديال قطر لكرة القدم ، وذلك بمدينة سينسيناتي الأمريكية (ولاية أوهايو) يوم الأربعاء 01 يونيو المقبل.

و أفاد بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بأن هذه المباراة تدخل في إطار استعدادات المنتخين لنهائيات كأس العالم قطر 2022 والتي ستجرى أطوارها خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و 18 دجنبر 2022.

وكانت قرعة نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم ، التي جرت مؤخرا بالعاصمة القطرية الدوحة قد وضعت المنتخب الوطني المغربي ضمن المجموعة السادسة الى جانب منتخبات بلجيكا و كرواتيا و كندا.

من جهته، سيلعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الثانية الى جانب إنجلترا و إيران والمتأهل من الملحق الأوروبي، بين بلد الغال وأوكرانيا واسكتلندا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العصبة الاحترافية تؤجل مباريات القسم الثاني لبرمجة اللقاءات الحساسة

العصبة الاحترافية تؤجل مباريات القسم الثاني لبرمجة اللقاءات الحساسة

2022-04-21 / 12:05
Photo of ماكرون: أقاتل من أجل منع انتقال مبابي إلى ريال مدريد

ماكرون: أقاتل من أجل منع انتقال مبابي إلى ريال…

2022-04-21 / 10:57
Photo of أرسنال يفوز على تشلسي ويشعل صراع الدوري الانجليزي

أرسنال يفوز على تشلسي ويشعل صراع الدوري الانجليزي

2022-04-20 / 21:38
Photo of بسبب تضامنه مع فلسطين.. تهديدات إسرائيلية ل”الزلزولي”

بسبب تضامنه مع فلسطين.. تهديدات إسرائيلية ل”الزلزولي”

2022-04-20 / 15:06
Photo of بعد فوضى التذاكر.. والي البيضاء و العمدة يتدخلان لإلغاء قرار “كازا إيفنت”

بعد فوضى التذاكر.. والي البيضاء و العمدة يتدخلان لإلغاء…

2022-04-20 / 14:43
Photo of الجامعة توقف أيت منا بسبب دخوله أرضية الملعب للاحتجاج على الحكم

الجامعة توقف أيت منا بسبب دخوله أرضية الملعب للاحتجاج…

2022-04-20 / 13:44
Photo of “كازا إيفنت” توحد جماهير الرجاء و الوداد و الشبهات تحيط ب”صفقة” وكالة الوساطة

“كازا إيفنت” توحد جماهير الرجاء و الوداد و الشبهات…

2022-04-20 / 13:00
Photo of بالصور.. فوضى كبيرة بوكالات بيع تذاكر الرجاء و الوداد و الأمن يصطدم مع الجمهور

بالصور.. فوضى كبيرة بوكالات بيع تذاكر الرجاء و الوداد…

2022-04-20 / 12:02
Photo of إدارة الرجاء تكذب الجواهري و الأخير يرد: “اتفقنا مع جوج الأعضاء من المكتب”

إدارة الرجاء تكذب الجواهري و الأخير يرد: “اتفقنا مع…

2022-04-20 / 10:16
Photo of جامعة كرة القدم تحدد تاريخ عقد جمعها العام

جامعة كرة القدم تحدد تاريخ عقد جمعها العام

2022-04-20 / 09:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق