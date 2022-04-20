الصورة تعبيرية

وفاة طالب مغربي إبن مندوب وزارة الاتصال باكادير في الحرب الأوكرانية ( صورة )

2022-04-20 / 23:55
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، عن وفاة طالب مغربي ” أنس جبري” حاصرته الحرب بأوكرانيا، متأثرا بجروح جراء القصف هناك .

ووفق ما نشره والده هو مصطفى جبري المندوب السابق لوزارة الاتصال بأكادير، انه فقد إبنه في الحرب بأوكرانيا.

وتجاوب عدد من المسؤولين وكذلك معارف أسرة جبري ، في تدوينات قدموا فيها كل التعازي والمواساة في وفاة الطالب المغربي ” انس جبري” .

ولازال عدد من الطلبة المغاربة بأوكرانيا حاصرتهم الحرب هناك، يواجهون الموت، وصوت القصف المتواصل على المدن الأوكرانية، في حين استطاع آخرون النزوح الى بلدان أخرى قريبة من مكان الصراع الاوكراني الروسي.

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‫2 تعليقات

  1. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا و ما تدري نفس باي ارض تموت. رحمة الله عليه و الهم ذويه الصبر و السلوان.

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