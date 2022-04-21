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طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-21 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بنزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق منطقة الريف، فيما ستكون السماء غائمة أحيانا بشمال البلاد وصافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من منطقة طنجة، الواجهة المتوسطية، شرق البلاد، السواحل الوسطى والجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس والريف مع تناثر حبات من الغبار محليا فوق المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمناطق الجبلية، ما بين 12 و17 درجة بكل من سواحل البحر الأبيض المتوسط، منطقة سوس، سواحل المحيط الأطلسي والأقاليم الجنوبية، ما بين 17 و23 درجة بأقصى الجنوب والجنوب-الشرقي للبلاد. وستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بالجنوب- الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على الساحل الأطلسي .وسيكون أحيانا قوي إلى جد قوي الهيجان صباحا ما بين رأس غير وطانطان ، كما سيصبح قليل الهيجان الى هائج شمال المهدية خلال المساء.

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