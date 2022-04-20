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بعد ساعات من إطلاق قذيفة.. قصف جوي إسرائيلي على غزة

2022-04-20 / 23:21
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هبة بريس _ وكالات

شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عدة، بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، استهدفت موقعا لحركة حماس في وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد ساعات على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه المناطق الإسرائيلية، وفق مصدر أمني وشهود.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن “طيران الاحتلال قصف بـ 12 صاروخا موقعا للمقاومة (تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس)، أسفر عن وقوع أضرار دون أن نبلغ عن وقوع إصابات”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه “تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة غلاف غزة، بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية، من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل”، وفق مراسل “الحرة”.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن المقذوف “سقط في حقل في بلدة سديروت من دون أن يسفر عن إصابات”.

وهذا ثاني صاروخ يطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ مطلع الأسبوع، لكنه الأول منذ شهور الذي يسقط في الأراضي الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل نفذت، فجر الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، هي الأولى منذ أشهر، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وسط توتر في المسجد الأقصى ومحيطه في القدس الشرقية .

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تعليق واحد

  1. المحتلون لا عهد لهم بالله. افتطمعون أن يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء ضلوا عن طريق الهدى واضلوا من اتبعهم من أبنائهم واحفادهم.

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