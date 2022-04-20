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يوجد بسجن بوركايز ..تأجيل النظر في قضية مدير ” لاراديف”

2022-04-20 / 22:54
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هبة بريس

وجه قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء، تهم “الإرتشاء واستغلال النفوذ والمنفعة من مشروع يتولى إدارته” إلى الحنفي أبو كير، المدير العام لوكالة توزيع الماء والكهرباء بالمدينة، المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز.

وقرر قاضي التحقيق متابعة المعني بالأمر أمام غرفة الجنايات الابتدائية الملكفة بجرائم الأموال بذات التهم، فيما قرر تأجيل محاكمته لإعداد دفاعه ملفه

وكان الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، قد أطاح بالمدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، حيث تم اعتقله متلبسا من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن فاس بعد نصب كمين محكم بتلقي 20 ألف درهم كرشوة من مقاول معروف .

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تعليق واحد

  1. مبلغ الرشوة اللازمة في متابعة متهم من صفة موظف هو مائة الف درهم اي 10 ملايين سنتيم وما فوق لمتابعته بمحكة جرائم الاموال…

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