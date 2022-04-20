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وجدة . تخصيص مسجدين للاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان

2022-04-20 / 22:49
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هبة بريس _ وجدة

هبة بريس : وجدة

أعلنت المندوبية الاقليمية للشؤون الاسلامية بعمالة وجدة أنجاد، بالنسبة للراغبين في أداء سنة الاعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان أن يتقدم بطلب مرفق بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية إلى مقر المندوبية الاقليمية الكائن بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف، شارع مبارك البكاي لهبيل طريق تازة قرب مسجد محمد السادس، وذلك قبل متم يوم الأربعاء الموافق لـ20 أبريل حتى يتسنى لها البت فيه.

وأضافت المندوبية في إعلانها كذلك، وحرصا على أن تؤدى هذه السنة في جو من الطمأنينة والخشوع، فإنها خصصت مسجدين اثنين للاعتكاف طيلة العشر الأواخر من شهر رمضان الأبرك، هما مسجد الأمة بحي المسيرة شارع الساورة مخصص لاعتكاف الرجال، ومسجد عمر بن عبد العزيز المجاور لمقر بلدية وجدة بشارع عبد الرحمان احجيرة، مخصص للنساء.

وهذا، تحتل مدينة وجدة، المرتبة الأولى كأكثر مدينة فيها عدد المساجد في العالم، إذ تتوفر على أزيد من 400 مسجد، حيث تفوقت على مدينة إسطنبول التركية التي احتلت المرتبة الثانية، ومدينة الشارقة الإماراتية في المرتبة الثالثة.

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