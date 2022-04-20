لوبن وماكرون في مناظرة تلفزيونية قبيل بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

إذا فازت.. لوبن ستمنع الحجاب في فرنسا وماكرون يتهمها بالدفع لـ”حرب أهلية”

2022-04-20 / 22:24
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أكدت المرشحة اليمينية المتطرفة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة، الأحد، مارين لوبن، اعتزامها حظر الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة في حال انتخابها.

حديث لوبن جاء في مناظرة تلفزيونية مع منافسها الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء، الذي اتهم لوبن بالدفع لـ”حرب أهلية” في فرنسا بسبب رغبتها في حظر الحجاب.

وقالت لوبن إنها متمسكة بفكرتها المثيرة للجدل بشأن حظر حجاب الرأس الإسلامي الذي تعتبره “زيا موحدا فرضه الإسلاميون”.

لكنها أكدت أنها “لا تحارب الإسلام”، ورد ماكرون عليها بالقول “ستتسببين بإشعال حرب أهلية. أقول ذلك بصدق”.

وفي المناظرة برز أيضا الملف الأوكراني، حيث قالت لوبن إنها تؤيد “أوكرانيا حرة” ومستقلة في آن معا عن الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

لكن ماكرون اتهمها بالارتهان ماديا لروسيا بسبب قرض حصلت عليه من بنك روسي، ردت لوبن بنفي هذا الاتهام بحدة، مؤكدة أنها “أمرأة حرة تماما وقطعا”، ومبررة لجوءها إلى البنك الروسي بأن ما من مصرف فرنسي وافق على منحها قرضا.

وتصطدم رؤيتان للعالم بين إيمانويل ماكرون المؤيد لأوروبا ومنافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي وعدت بتقليص “سلطات” الاتحاد الأوروبي لصالح “الدولة الوطنية”.

وتؤيد مارين لوبن التوصل إلى “تقارب استراتيجي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا” لدى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية “بمعاهدة سلام”.

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‫3 تعليقات

  1. فاش ضرها الحجاب واشنو غاتستافد الى منعاتو ناس فالناس والقرع فمشيط الراس

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