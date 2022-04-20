تقرير : نصيب الفرد من ميزانية الصحة لا يتعدى 561 درهما

سجل تقرير صادر عن مؤسسة الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن الإنفاق العمومي في مجال الصحة بالمغرب لا يتجاوز 5,89 بالمائة من الميزانية العامة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من إجمالي نفقات وزارة الصحة لا يتعدى 561 درهما.

وأفاد التقرير، أنه ورغم انتقال ميزانية الصحة من حوالي 14 مليار درهم إلى ما يناهز 19 مليار درهم بين سنتي 2017 و2021، فإن النفقات الصحية من إجمالي نفقات الميزانية العامة للدولة لم تتجاوز 6,5 بالمائة، بينما المعدل المحدد من قبل منظمة الصحة العالمية هو 10 بالمائة على الأقل.

وأوضح التقرير ان نفقات التسيير احتكرت حوالي 79 بالمائة من إجمالي نفقات ميزانية وزارة الصحة، وإن حوالي 67 بالمائة من ميزانية التسيير، تعود للنفقات الخاصة بأجور الموظفين والأعوان وهو ما يؤشر على المفارقة بين ارتفاع نفقات الموارد البشرية على مستوى الميزانية وما يصاحبه من نقص في التأطير الطبي وشبه الطبي على مستوى الممارسة الصحية

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