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أرسنال يفوز على تشلسي ويشعل صراع الدوري الانجليزي

2022-04-20 / 21:38
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حسم أرسنال موقعته أمام مضيفه تشلسي بفوزه عليه 4-2، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ويشعل الصراع على مركز في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورفع أرسنال الخامس رصيده إلى 57 نقطة بالتساوي مع توتنهام صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، فيما تجمد رصيد تشلسي عند 62 نقطة في المركز الثالث.

ولم يعد فريق “المدفعجية” يملك ترف إهدار النقاط بعدما مُني بثلاث هزائم توالياً في “السبرينت” الأخير منذ عودة عجلة المنافسات للدوران بعد النافذة الدولية، أمام كريستال بالاس صفر-3 وبرايتون 1-2 وساوثمبتون صفر-1، فيما تنتظره مواجهة صعبة أخرى الأحد أمام مانشستر يونايتد السادس والذي يتأخر عنه بفارق ثلاث نقاط، علماً أن “الشياطين الحمر” خسر أمام ليفربول برباعية نظيفة الثلاثاء.

وقبل سقوطه هذه الأمسية، نجح تشلسي في استعادة تألقه فسحق ساوثمبتون 6-صفر في الدوري، قبل أن يُسقط ريال مدريد 3-2 في إياب ربع نهائي المسابقة القارية الأم ليخرج خائباً إثر خسارته 1-3 ذهاباً، وفاز على كريستال بالاس 2-صفر ليتأهل إلى نهائي الكأس المحلية حيث سيقابل ليفربول

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