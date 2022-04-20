مندوبية التامك تعلن انخراط 4247 سجينا في برامج التعليم والتربية غير النظامية
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الموسم الدراسي 2020-2021 عرف انخراط 4247 سجينا في برامج التعليم والتربية غير النظامية، أي بارتفاع نسبي مقارنة بالموسم السابق الذي عرف تسجيل 4182 مستفيدا، رغم الصعوبات التي فرضتها الظرفية الصحية في المغرب.
وسجلت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها برسم سنة 2021، أن عدد الحاصلين على شواهد تعليمية في جميع أسلاك التعليم بلغ 1121، مشيرة إلى أنه تم العمل أيضا على تثمين وتجويد آلية التنسيق مع قطاع التربية والتعليم في إطار تنفيذ برامج التعليم بالمؤسسات السجنية، وكذا تثبيت آلية اجتياز الامتحانات الجامعية ومناقشة البحوث الجامعية عن بعد نظرا للظروف الصحية الاستثنائية.
ولفت المصدر ذاته إلى الاهتمام المتزايد الذي تبديه المندوبية العامة لبرامج محو الأمية، حيث تم تسجيل مؤشرات جد إيجابية تتجسد أبرزها في تقليص نسبة السجناء الأميين من مجموع الساكنة السجنية.
9 تعليقات
أرى أن إستثناء أصحاب سوابق القضائية وادماجهم في سوق الشغل مع المجتمع. ربما إعطائه فرصة عمل وفي حالة العودة يجب ان تكون العقوبات أشد ليكون عبرة لغيره..
تصرف سليم نتمنى غلق جميع السجون وتحويلها لمركز تدريب وتأهيل مهني وتعليم حرفة تعود بالنفع على المجتمع..
الفكرة ليست حديثة العهد فالسجناء في السجون المغربية لهم حق استكمال الدراسة في حالة تعبيرهم عن الرغبة في ذلك. واكثر من ذالك نتمنى ان تدمج مادة التربية الإسلامية للتحسيس وسد الفراغ الديني الذي كان يعاني منه سابقا..
السجن في المغرب أصبح مثل دار الضيافة او فندق للإسترخاء و هذا سيزيد من تفاقم الجريمة السجن يجب ان يكون أرض خالية السجين يشعر بالبرد و الجوع لكي لا يفكر في العودة إلى السجن مرة أخرى أما هذا الوضع فهو لا يختلف عن قضاء عطلة في أحد الفنادق..
السجن مؤسسة عقابية ضماناواسترجاع لحقوق المجتمع وليس منتجعا سياحيا ..
الحمد لله خير الخطائين التوابون ونعم بالله والله إذا أحب عبدا ابتلاه نتمنى ان يستقيم كل السجناء والعودة الى الطريق المستقيم..
انسان استفاد من الاخطاء التي قد يرتكبها اي شاب واي مراهق ،لكن المتير للانتباه هو انه يصبح قدوة السجناء بتعليمه بدقة حتى يصبح كفاٸة ٠
اللهم اغفر لنا وراحمنا وتوب علينا وتجاوز عن سيئاتنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واهدي هاؤولاء السجناء..
للأسف ومازال هو الحال في سجون المغرب يبقى تمكينهم من التعليم ضعيفا ..