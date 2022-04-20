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مبعوث الأمم المتحدة يشيد بدعم إسبانيا للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

2022-04-20 / 20:48
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أوردت وسائل إعلام إسبانية، مقربة من الحكومة الإسبانية أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، السيد ستافان دي ميستورا، قد أشاد بدعم إسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، حسب ما أشارت إليه “مصادر حكومية” في مدريد بعد تصريحات لصحيفة “إل بريوريديكو دي إسبانيا”. ورحب دي ميستورا بالموقف الإسباني الجديد ووصفه بأنه “أكثر وضوحا.

ومنذ توليه منصبه في 1 نونبر 2021، طلب مبعوث الأمم المتحدة من حكومة سانشيز، “عدم إعاقة” البحث عن حل محتمل لنزاع الصحراء المغربية، حسب المصدر نفسه.

ويذكر أنه بعد ثلاثة أيام من الإعلان عن رسالة بيدرو سانشيز الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، التقى دي ميستورا بوزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس في 21 مارس الماضي في بروكسل البلجيكية.

وتأتي تصريحات مصادر الصحيفة الإسبانية، عشية اجتماع مجلس الأمن، المقرر عقده اليوم الأربعاء 20 أبريل، والذي سيتميز بتقديم تقرير موقع من قبل ستيفان دي ميستورا أمام أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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