شبهت العاصمة المغربية ب”رباط الحذاء”..ميس حمدان تثير غضب المغاربة

2022-04-20 / 20:50
1
هبة بريس _ نجلاء مزيان

تعرَّضت الفنانة الأردنية ميس حمدان لعاصفة من الإنتقادات عقب تشبيهها العاصمة المغربية بـ“رباط الحذاء“ خلال تقديمها أحد البرامج التلفزيونية.

و خلال تقديم ميس حمدان لبرنامج ”ساعة حظ“،في فقرة ”جغرافيا“ سألت المتسابق عن عاصمة المغرب، و كنوع من المساعدة “الغير لائقة” قالت: ”كيف بتربط كندرتك؟“، ليجيبها ”الرباط“.

و في هذا الصدد، أعرب مجموعة من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي عن استياءهم الشديد من الأسلوب الذي اتبعته ميس حمدان، معتبرين أن تصرفها يعد إهانة لاسم عاصمة المغرب.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يرفضونه في المواقع و يشاهدونه في الواقع..”لمكتوب” يتصدر “الطوندونس”المغربي

يرفضونه في المواقع و يشاهدونه في الواقع..”لمكتوب” يتصدر “الطوندونس”المغربي

2022-04-20 / 15:13
Photo of “طريق السينما 2022” تمهيدا للدورة 13 من المهرجان الدولي للشريط الوثائقي بأكادير

“طريق السينما 2022” تمهيدا للدورة 13 من المهرجان الدولي…

2022-04-19 / 22:04
Photo of مراد العشابي يكشف تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد الخلفي

مراد العشابي يكشف تفاصيل الوضع الصحي للفنان محمد الخلفي

2022-04-19 / 21:43
Photo of مي عز الدين تعرب عن انبهارها بالمطبخ و الزي المغربي

مي عز الدين تعرب عن انبهارها بالمطبخ و الزي…

2022-04-19 / 16:23
Photo of ليلى غفران تكشف تعرضها لجلطة في المخ بسبب التراكمات

ليلى غفران تكشف تعرضها لجلطة في المخ بسبب التراكمات

2022-04-19 / 14:21
Photo of في حالة حرجة …نقل الفنان محمد الخلفي إلى المستشفى على وجه السرعة

في حالة حرجة …نقل الفنان محمد الخلفي إلى المستشفى…

2022-04-18 / 23:39
Photo of بالدموع…رقية ماغى تكشف تعرضها للتنمر من طرف فنانة مغربية

بالدموع…رقية ماغى تكشف تعرضها للتنمر من طرف فنانة مغربية

2022-04-18 / 16:26
Photo of صور لقاء تامر حسني و حاتم عمور تلهب منصات التواصل الاجتماعي

صور لقاء تامر حسني و حاتم عمور تلهب منصات…

2022-04-18 / 15:41
Photo of عن خلافها مع دنيا بطمة…سلمى رشيد تحسم الجدل وتؤكد محبتها الكبيرة لها

عن خلافها مع دنيا بطمة…سلمى رشيد تحسم الجدل وتؤكد…

2022-04-16 / 21:53
Photo of بحضور المشاهير.. تكريم دنيا بطمة و عبد الرحيم الصويري

بحضور المشاهير.. تكريم دنيا بطمة و عبد الرحيم الصويري

2022-04-16 / 10:49

تعليق واحد

  1. كلمتها جاءت عفوية ولم تقصد بها الإهانة فقط لاعانة المتسابق على الجواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق