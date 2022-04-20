شبهت العاصمة المغربية ب”رباط الحذاء”..ميس حمدان تثير غضب المغاربة

هبة بريس _ نجلاء مزيان

تعرَّضت الفنانة الأردنية ميس حمدان لعاصفة من الإنتقادات عقب تشبيهها العاصمة المغربية بـ“رباط الحذاء“ خلال تقديمها أحد البرامج التلفزيونية.

و خلال تقديم ميس حمدان لبرنامج ”ساعة حظ“،في فقرة ”جغرافيا“ سألت المتسابق عن عاصمة المغرب، و كنوع من المساعدة “الغير لائقة” قالت: ”كيف بتربط كندرتك؟“، ليجيبها ”الرباط“.

و في هذا الصدد، أعرب مجموعة من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي عن استياءهم الشديد من الأسلوب الذي اتبعته ميس حمدان، معتبرين أن تصرفها يعد إهانة لاسم عاصمة المغرب.

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