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بسبب منشور يشير للمغرب ..الخطوط الجوية الجزائرية تقيل مدير التسويق

2022-04-20 / 20:23
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هبة بريس

يبدو أن اسم المغرب أصبح شبحا يجثم على صدور حكام قصر المرادية، ونطق اسم المملكة أضحى جريمة مكتملة الأركان في دولة “تبون”، يعاقب عليها كل جزائري مهما كان مركزه ومنصبه .

مناسبة الحديث ، اقدام الخطوط الجوية الجزائرية، على إنهاء مهام مديرة التسويق في الشركة نهلة بن بلقاسم، بسبب قولها بأن مدينة تلمسان تزخر بالآثار “الإسبانية والمغربية وطابعها الاندلسي، كما أنها مدينة الفن والتاريخ الملقبة بـلؤلؤة المغرب العربي”.

الخطوط الجوية الجزائرية، اعتبرت الحديث عن الآثار الإسبانية-المغربية “خطأ جسيما”،معتبىة أن التدوينة والخطوة فيها “تجاهل واضح لجزائرية مدينة تلمسان وكأنها تقع خارج التراب الجزائري تماما”

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‫3 تعليقات

  1. الجزائر بسبب افعالها الصبيانية والحساسية المفرطة تجاه المغرب تنزلق للهاوية

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