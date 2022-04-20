المتسابق المغربي يونس مصطفى غربي

مقرئ مغربي يفوز بالمركز الأول في مسابقة تلاوة القرآن الكريم العالمية

2022-04-20 / 20:16
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة “عطر الكلام” العالمية في فئتي تلاوة القرآن الكريم والأذان، حيث توج المتسابق المغربي يونس مصطفى غربي بالمركز الأول في فئة تلاوة القرآن الكريم.

وحصل المقرئ المغربي، الذي قال عنه أعضاء لجنة تحكيم المسابقة، إنه “أحد أصحاب القراءات التحبيرية برواية ورش عن نافع، وكان بحرًا ومزيجًا بين الأداءين الحجازي والأندلسي”، على جائزة قدرها 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).

وأدى متسابقو “عطر الكلام” منافساتهم الأخيرة في مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية بمزيج من الأصوات المتنوعة ما بين المقامات الحجازية والأندلسية، ومجموعة من العُرب والارتكازات التي أسرت قلوب مشاهدي المسابقة الأكبر من نوعها في العالم.

وتعد هذه أكبر مسابقة في مجالها عالميًا، إذ تقدم للمشاركة فيها أكثر من 40 ألف مشترك، من 80 بلدا. وتصل القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة إلى 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار)، وهي أكبر جائزة على مستوى العالم في رفع الأذان وتلاوة القرآن

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