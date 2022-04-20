وفد أميركي يبحث في الأردن الحد من التوترات في القدس

هبة بريس _ وكالات

بحث مسؤولان رفيعان في وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي التوترات في القدس، التي شهدت مؤخرا صدامات خلفت أكثر من 170 جريحا فلسطينياً ونحو عشرة جرحى إسرائيليين.

وأعلنت السفارة الأميركية في عمان أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية بالوكالة لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت برفقة نائب مساعد وزير الخارجية هادي عمرو التقت في عمان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأضافت أن الجانبين ناقشا “أهمية الحد من التوترات في القدس وممارسة ضبط النفس من قبل كل الأطراف وتجنب الأعمال والتصريحات الاستفزازية والتمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس”.

واندلعت مواجهات يومي الجمعة والأحد بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية احتجاجا على ما يقوم به يهود، بينهم مستوطنون، من “زيارات” لباحات المسجد الأقصى تتم في أوقات محددة وضمن شروط.

ويعتبر الفلسطينيون الذين يتوافدون بكثافة لأداء الصلوات في المسجد خلال شهر رمضان “زيارات” اليهود للموقع الذي يطلقون عليه “جبل الهيكل” عمليات “اقتحام”

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