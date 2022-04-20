هبة بريس _ وكالات

مدرس يغتصب 12 تلميذا أثناء “الدروس الخصوصية” بأندونوسيا

2022-04-20 / 17:42
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هبة بريس _ الرباط

أوقفت الشرطة الإندونيسية، مدرّساً متهماً باغتصاب ما لا يقل عن 12 طفلا خلال السنوات الخمس الماضية، على ما أفاد مسؤول، الأربعاء.

وقبضت الشرطة في جزيرة جاوة الرئيسية في البلاد، على المشتبه به الأسبوع الماضي، بعد أن أبلغ والد أحد الأطفال السلطات عنه.

ويُتهم الرجل البالغ 39 عاما، بالاعتداء الجنسي على تلامذة تتراوح أعمارهم بين 10 و 11 عاما.

ووقعت الاعتداءات بعد جلسات تدريس خصوصية في مدينة تاسيكمالايا، بحسب قائد الشرطة المحلية، كوسورو ويبوو.

وقال ويبوو، لوكالة فرانس برس، إن “ضحيته الأخيرة كاد يتعرض للاغتصاب لكنه قاوم. بعد ذلك رفض الطفل متابعة الدروس القرآنية مع المدرّس ما جعل والديه مرتابين من الوضع”.

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