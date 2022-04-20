المجلس العلمي يحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر

هبة بريس

أعلن المجلس العلمي الأعلى، عن مقدار زكاة الفطر لسنة 1443 هـ الموافق لـ 2022 م، وموعد إخراجها.

وأفاد المجلس العلمي الأعلى في بلاغ له، أنه يمكن إخراج زكاة الفطر قبل العيد بـ 3 أيام، مشيرا الى ئهن “الأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادلها اليوم كيلوغرامان ونصف (2,5 كلغ) من الحبوب أو الدقيق.

وأشار المجلس العلمي الأعلى إلى أنه “تم تحديد القيمة نقدا هذه السنة في مبلغ خمسة عشر درهما (20 درهما)”، مذكرا بقول الله تعالى: “فمن تطوع خيرا فهو خير له”.

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