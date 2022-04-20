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تسجيل 40 إصابة جديدة وصفر وفاة بكورونا

2022-04-20 / 15:33
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هبة بريس - الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 40 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء في المغرب إلى مليون و164 ألفا و507 حالات.

وكشفت بيانات النشرة اليومية لوزارة الصحة، أن عدد الوفيات مستقر في 16064 حالة، بعد تسجيل صفر حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية.

كما تم تسجيل 108 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد المتعافين من “كوفيد19” إلى 1147.911.

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تعليق واحد

  1. وراه من هم بالقبور علموا اللعبة ،وانتم مازلتم تريدون من الأحياء تصديقكم؟؟!!
    غدا ان كان هناك وقفة للاحتجاج سيرتفع العدد ،ولفناكم بالدارجة

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