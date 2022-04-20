البيضاء : المحامون غاضبون بعد تهديد محام في قاعة الجلسة بحضور النيابة العامة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدم مواطن (يرأس جمعية تحمل اسم الشباب الملكي) على تهديد محام في قاعة الجلسة زوال يوم الثلاثاء 19 أبريل الجاري، وذلك بمجرد أن أرجأت هيئة المحكمة البت في الملف الذي ينتصب فيه المعتدي طرفا مدنيا إلى تاريخ لاحق، وبعد أن قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة، وذكرت مصادر أن القاعة 6 بالمحكمة الزجرية بالدارالبيضاء ومعها ساحة المحكمة عاشت حالة من الغليان زوال يومه في صفوف المحامين خاصة وأن المعتدي لم يتوان في توجيه تهديد علني للمحامي الذي يؤازر خصمه متوعدا إياه بالانتقام منه خارج المحكمة حيث قال له بالحرف” أنت الحساب معاك خارج المحكمة ماشي هنا”، بعدما انضمت شقيقة المعتدي لدعم شقيقها بذات التهديدات.

وأثارت القضية غضب المحامين الذين اعتبروا تهديد زميل لهم في قلب قاعة الجلسة (قرب قفص الاتهام) وهو يؤدي مهمته ويرتدي بذلته هو عمل إجرامي غير مسبوق، وأن عدم تفعيل النصوص القانونية الواجبة سيشجع التطاول على أسرة الدفاع وفي عقر المحكمة.

وزادت مصادرنا أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية حضر شخصيا بعض وقائع الفوضى التي أحدثها المعتدي، لكنه أمره وشقيقته بالانصراف والخروج من المحكمة دون أن يقوم بواجبه الذي يفرضه عليه القانون وهو يعاين ويسمع وقائع تشكل فعلا جرميا خطيرا يمس هيئة الدفاع التي تعتبر جزءا من أسرة القضاء والعدالة.

إلى ذلك علمت الجريدة أن المحامي المستهدف تقدم بشكاية ضد المعتدي وشقيقته.

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