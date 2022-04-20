عبد الصمد الزلزولي

بسبب تضامنه مع فلسطين.. تهديدات إسرائيلية ل”الزلزولي”

2022-04-20 / 15:06
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هبة بريس - وكالات

نشر الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الإسباني “تغريدة لاذعة” حول الإعتداءات الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، استفزت الصحافة الإسرائيلية.

ونشر الزلزولي صورة عبر خاصية “الستوري” عبر حسابه على “إنستغرام”، مقطع فيديو متداول لقيام القوات الإسرائيلية بالاعتداء على شاب فلسطيني أعزل ونجله بالضرب بالهراوات، قبل أن تعتقلته من باحات المسجد الأقصى.

وعلق الزلزولي على الصورة وكتب: “اللعنة على إسرائيل”، لكن التغريدة تم حذفها بعد ذلك بدقائق.

وعلى الرغم من قيام الزلزولي بحذف الصورة، إلا أنها انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولها المتابعون عبر حساباتهم.

وأثارت تغريدة الزلزولي غضب العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي هاجمت اللاعب المغربي، ومن بينها صحيفة israelhayom العبرية.

ووصفت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني موقف الزلزولي، بأنه موقف “حاد وواضح ضد إسرائيل”.

وهاجم العشرات من الإسرائيليين اللاعب المغربي، وتضمن تعليقاتهم عبر موقع الصحيفة تهديدات صريحة للاعب، وهدد أحدهم “بكسر ساقيه حتى لا يستطيع اللعب بعد الآن”، بينما رد آخر بالقول: “سيدفع الثمن في المستقبل”.

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‫2 تعليقات

  1. بعد الزلزولي الكثير من المغاربة يتضامنون معه ونقوق: ايها الصهاينة الخبثاء والخداعين, لعنة الله عليكم الى يوم الدين. ايها المجرمون الانجاس,كرهكم الله وكيف لا يكرهكم الانس. الارض التى تمشون عليها تلعنكم.

  2. يقدروا يحرموه من اللعب للمنتخب المغربي هههه حيث المخرب كيف كاتعرفوا حديقتهم الخلفية وعامرة كلاب عسة مصالح حفدة القردة..

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