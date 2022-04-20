بعد فوضى التذاكر.. والي البيضاء و العمدة يتدخلان لإلغاء قرار “كازا إيفنت”

2022-04-20 / 14:43
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هبة بريس - الدار البيضاء

بعد الفوضى الكبيرة التي شهدتها متاجر وكالة الوساطة التي منحت لها “كازا إيفنت” صفقة بيع تذاكر لقائي عصبة الأبطال الإفريقية، تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات و عمدة المدينة لإعادة الأمور لنصابها.

و كتبت نبيلة الرميلي عمدة الدار البيضاء تدوينة مقتطفة في صفحتها الرسمية أكدت من خلالها أنه قد تقرر رسميا العودة إلى نظام البيع التي كانت معتمدة سابقا عبر الانترنيت.

بدورها إدارة الرجاء الرياضي نشرت بلاغا أكدت فيه أن اجتماعا قد عقد صباح اليوم ترأسه والي جهة الدار البيضاء سطات و حضرته سلطات المدينة أسفر عن اتخاذ قرار يقضي بتوسيع مجال عرض تذاكر لقاء الرجاء و الأهلي من خلال طرحا في المنصة الإلكترونية التي كان معمولا بها سلفا.

كما نشرت نبيلة الرميلي تدوينة ثانية أكدت فيها أن تذاكر لقاء الوداد و شباب بلوزداد أيضا ستعرض على المنصة الإلكترونية عوض شبابيك متاجر الوكالة التي اختارتها “كازا إيفنت” ، و هو الأمر الذي استحسنته الجماهير العريضة للناديين المغربيين.

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