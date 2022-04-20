بوتين: سنواصل عمليتنا العسكرية بأوكرانيا

هبة بريس - وكالات

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يوم الأربعاء، بمواصلة العملية العسكرية في أوكرانيا، مشددا على ضمان موسكو العمل لإحلال السلام في دونباس.

وقال بوتن إن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا، متعهدا بأن بلاده ستضمن إحلال السلام واستئناف الحياة الطبيعية في منطقة دونباس.

وعن دوافع العملية العسكرية في أوكرانيا، أوضح بوتن أن “المأساة في دونباس أجبرت روسيا على بدء عمليتها العسكرية”، لافتا إلى أن هدف تحرك موسكو العسكري هو “مساعدة مواطنينا في دونباس”.

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