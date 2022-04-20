بالصور.. فوضى كبيرة بوكالات بيع تذاكر الرجاء و الوداد و الأمن يصطدم مع الجمهور

2022-04-20 / 12:02
1
هبة بريس - البيضاء

فوضى كبيرة تشهدها مختلف الأحياء التي تضم متاجر الوكالة الوسيطة التي اختارتها “كازا إيفنت” لبيع تذاكر مبارتي الرجاء و الوداد القاريتين، حيث تجمهر الآلاف من المناصرين قبالة تلك الوكالات بحثا عن التذاكر.

و نظرا لوجود تلك الوكالات في قلب أحياء سكنية، فقد اختلط الحابل بالنابل خاصة في ظل الفوضى الكبيرة التي أحدثتها حشود الوافدين و هو ما جعل الجماهير تدخل في شنآن مع قاطني تلك الأحياء وصلت حد الشجار.

كما لوحظ في نقاط بيع التذاكر بتلك الوكالات الوسيطة تصادم جماهير الرجاء و الوداد و تجمهرهما في نفس المكان وبنفس الوقت، و هو ما زاد من حساسية الوضع مما افترض من عناصر الأمن و القوات المساعدة التدخل و الحضور بكثافة لعين المكان.

قرار “كازا إيفنت” الغريب و الذي أعاد البيضاويين سنوات للوراء تسبب كذلك في تصادم عناصر الأمن مع المشجعين، حيث أن منح صلاحية بيع التذاكر لمتاجر وكالة معينة تتواجد غالبيتها في أحياء شعبية تطلب من الأمن حشد كافة عناصره لتأمين العملية.

و وجد عناصر الأمن صبيحة اليوم نفسهم في موقف لا يحسدون عليه، حيث وجدوا أمامهم آلاف الجماهير الغاضبة تنتظر دورها في اقتناء تذكرة إحدى المبارتين و فوضى كبيرة مما ولد احتقانا غير مسبوق حمل الجميع تداعياته لشركة “كازا إيفنت”.

و هاته بعض الصور من متاجر متفرقة للوكالة “الحديثة العهد” التي نالت صفقة بيع تذاكر مبارتي الرجاء و الأهلي و كذا الوداد و شباب بلوزداد:

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب تضامنه مع فلسطين.. تهديدات إسرائيلية ل”الزلزولي”

بسبب تضامنه مع فلسطين.. تهديدات إسرائيلية ل”الزلزولي”

2022-04-20 / 15:06
Photo of بعد فوضى التذاكر.. والي البيضاء و العمدة يتدخلان لإلغاء قرار “كازا إيفنت”

بعد فوضى التذاكر.. والي البيضاء و العمدة يتدخلان لإلغاء…

2022-04-20 / 14:43
Photo of الجامعة توقف أيت منا بسبب دخوله أرضية الملعب للاحتجاج على الحكم

الجامعة توقف أيت منا بسبب دخوله أرضية الملعب للاحتجاج…

2022-04-20 / 13:44
Photo of “كازا إيفنت” توحد جماهير الرجاء و الوداد و الشبهات تحيط ب”صفقة” وكالة الوساطة

“كازا إيفنت” توحد جماهير الرجاء و الوداد و الشبهات…

2022-04-20 / 13:00
Photo of إدارة الرجاء تكذب الجواهري و الأخير يرد: “اتفقنا مع جوج الأعضاء من المكتب”

إدارة الرجاء تكذب الجواهري و الأخير يرد: “اتفقنا مع…

2022-04-20 / 10:16
Photo of جامعة كرة القدم تحدد تاريخ عقد جمعها العام

جامعة كرة القدم تحدد تاريخ عقد جمعها العام

2022-04-20 / 09:56
Photo of القضاء يدين مشاغبي مباراة حسنية أكادير والفتح الرباطي بشهر حبسا نافذا والغرامة.

القضاء يدين مشاغبي مباراة حسنية أكادير والفتح الرباطي بشهر…

2022-04-19 / 23:55
Photo of بنموسى : الوزارة تعمل على إعطاء دينامية للممارسة الرياضية

بنموسى : الوزارة تعمل على إعطاء دينامية للممارسة الرياضية

2022-04-19 / 22:23
Photo of قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2023 تضع المغرب في المجموعة الحادية عشرة

قرعة تصفيات كأس أفريقيا 2023 تضع المغرب في المجموعة…

2022-04-19 / 18:51
Photo of المغربي نصير مزراوي يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ

المغربي نصير مزراوي يقترب من الانضمام إلى بايرن ميونخ

2022-04-19 / 15:41

تعليق واحد

  1. يجب تدخل وزارة الداخلية وفرض التعامل الالتكروني كما هو معمول به بدل هاد الفضيحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق