أردوغان: علاقتنا مع إسرائيل للدفاع عن القضية الفلسطينية

هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بأن علاقات أنقرة مع إسرائيل هي للدفاع عن القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية” بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: “من الواضح أن سبل الدفاع عن القضية الفلسطينية تمر عبر إقامة علاقة منطقية ومتوازنة مع إسرائيل”.

وأضاف: “الخطوات التي نتخذها بشأن علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع إسرائيل شيء، وقضية القدس شيء آخر”.

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