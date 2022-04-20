جامعة كرة القدم تحدد تاريخ عقد جمعها العام

هبة بريس

حدد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تاريخ الجمعة 24 يونيو المقبل موعدا لإجراء الجمع العام الانتخابي للجامعة.

وأوضح بلاغ للجامعة صدر في أعقاب إجتماع مكتبها المديري مساء الثلاثاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بحضور رئيسها فوزي لقجع ، “أن آخر أجل لوضع الترشيحات حسب القوانين المنظمة هو يوم 4 يونيو 2022، قبل منتصف الليل بالكتابة العامة للجامعة”.

و كشف المصدر ذاته عن تواريخ الجموع العامة العادية للعصب الوطنية ، حيث تم تحديد الثلاثاء 31 ماي المقبل موعدا لعقد الجمع العام للعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة ، و تاريخ فاتح يونيو لإجراء الجمع العام للعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية ،و تاريخ 18 يونيو المقبل لعقد الجمع العام للعصبة الوطنية لكرة القدم هواة ،و تاريخ 20 يونيو المقبل موعدا لاجراء الجمع العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية .

و بخصوص برنامج المنافسات الوطنية ، أفاد البلاغ بأن رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية ، السيد سعيد الناصيري، قدم ملخصا لما تم تداوله خلال اجتماع المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية المنعقد يوم أمس الاثنين بمدينة الدار البيضاء، فيما استعرض السيد خليد مغافري، الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، البرنامج العام لما تبقى من مسابقات كرة القدم الوطنية الاحترافية خلال هذا الموسم، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الأندية الوطنية في المنافسات القارية، حيث تم التأكيد على ضرورة إنهاء الموسم الكروي مع متم شهر يونيو 2022 .

وكان أعضاء المكتب المديري للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قد تدارس خلال إجتماع يوم أمس مجموعة من النقاط التي تهم السير العام للعصبة في مقدمتها توسيع مجال تطبيق الفصل 105 من مدونة التأديب ليشمل اقتحام الملاعب من طرف المسيرين قبل وأثناء وبعد نهاية المباريات، كما تم تقديم عرض خاص بالمشاريع المنجزة من طرف العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

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