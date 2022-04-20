بنكيران: “أغضبني تصرف الوزيرة لي جمعت شي مؤثرين و عطاتهم 23 مليار”
هبة بريس - الدار البيضاء
وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة و التنمية انتقادات قوية لحكومة عزيز أخنوش معتبرا إياها لم ترق لمستوى الطموحات و الوعود التي قدموها للمواطنين خلال الحملة الانتخابية.
و استغل بنكيران الفرصة من خلال بث مباشر بصفحته الرسمية ليتحدث باقتضاب عن برنامج “فرصة” الذي أثار ضجة كبيرة قبل أيام خاصة في الشق المتعلق بالترويج و الإشهار.
و قال بنكيران: “سمح لي أسي عزيز، أغضبني نشوف وزيرة معاك في الحكومة كتجمع شي مؤثرين، فهمتيني و لا لا، و كتوزع عليهم الفلوس، 23 مليار ديال سنتيم، في الوقت لي كتقول معنديش عصا سحرية لتخفيض الأسعار”.
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3 تعليقات
والله مكتحشمو… يا النذالة والتعمية… جل المشاكل التي يعاني منها المواطنين… انتم السبب ..
ونتا غضبتينا شحال هادي منين شديتي تقاعد لم تؤدي فيه ولو فلسا
حسبنا الله ونعم الوكيل