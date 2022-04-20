بنكيران يتراجع عن قراره الاخير
عبد الاله بنكيران

بنكيران يعترف: “نحن من حررنا أسعار المحروقات ونعتز بذلك”

2022-04-20 / 09:15
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هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، اعترف رئيس الحكومة الأسبق، عبد الاله بنكيران، بتحرير أسعار المحروقات.

وقال بنكيران في بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” مساء أمس الثلاثاء:” نحن من حررنا أسعار المحروقات.. وهذا شيء نعتز به وكبير بالنسبة لنا”.

وأضاف بنكيران قائلا :”درنا خطأ وهو أننا ظنينا أن المنافسة غادية تضبط الإيقاع فالسوق وغادية تهبط الأسعار، وهو لم يكن بالحسبان”.

وشدد بنكيران على أن هذا القرار ساهم في اصلاح صندوق المقاصة، مشيرا الى أنه لولا ذاك الإصلاح لكان الصندوق يلتهم الآن نصف الميزانية العامة وكانت الحكومة الحالية ستواجه أزمة.

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‫42 تعليقات

  1. وبما ستفيدنا كلمة اعتزار؟ لو زدتم قليلا في الحكومة لرفعتم الدعم على الغاز والدقيق…. السكر كما كان في كل لحظة ينطق بها.العثماني.حكومة رفع الدعم السياسيين الفاشلين.

  2. ما قام به عبد الاله بن كران في حكومته لم و لن يقوم به اي رئيس حكومة ,

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