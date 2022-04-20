بنكيران يعترف: “نحن من حررنا أسعار المحروقات ونعتز بذلك”
هبة بريس - الرباط
مرة أخرى، اعترف رئيس الحكومة الأسبق، عبد الاله بنكيران، بتحرير أسعار المحروقات.
وقال بنكيران في بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” مساء أمس الثلاثاء:” نحن من حررنا أسعار المحروقات.. وهذا شيء نعتز به وكبير بالنسبة لنا”.
وأضاف بنكيران قائلا :”درنا خطأ وهو أننا ظنينا أن المنافسة غادية تضبط الإيقاع فالسوق وغادية تهبط الأسعار، وهو لم يكن بالحسبان”.
وشدد بنكيران على أن هذا القرار ساهم في اصلاح صندوق المقاصة، مشيرا الى أنه لولا ذاك الإصلاح لكان الصندوق يلتهم الآن نصف الميزانية العامة وكانت الحكومة الحالية ستواجه أزمة.
ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
15
0
38 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يقال المثل المغربي (مايحس بالمزود غير لمغبوط به) وانتهى الكلام..
ليس هذآ اعتزاز وفخر بأنك حررت أسعار المحروقات بالنسبة لنا هو ابتزاز وضحك على المواطنين وتهدية أعصابه فقط.ههههه
تقولها وكانك فعلت معجزة هههههههههههه ألا تستحي من نفسك ..سبحان الله كل من ترأس في الحكومة يشكر نفسه هههههههههههه.
الضحية هو المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية؛ وأنت ياسيد بنكران تقول بلسانك انك حررت أسعار المحروقات كيف يعقل هذا وانت من بدأت بالمعركة هههههههههههه.
أنت تتقاضى أجور سمينة رغم انك متقاعد ؛ الفقير ياسيد بنكران هو من يشعر بالجوع ولا أحدا منكم يشعر به إلا خالقه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
لو كنت في مكانك لستحييت في كلامي …من لهب الأموال الباهضة في حق المواطن ومن قهر وقمع واستغل كل شيء…. أخرج حساباتك وسوف تعرف جيدا كم لهبت أموال الشعب المغربي البسيط الذي يتخبط مع الزمن ولقمة العيش….
بتحريركم الأسعار أطلقتم ايدي العفاريت والتماسيح على شعب المداويخ لينهشوا في لحمنا وها انت تفتخر بفعلتك لما لا وانت تتقاضى معاش قبيلة من المداويخ.الله ياخد الحق فالي كان حيلة واسباب ياابا فهم!!!!!
قرارتك هلكت الشعب المغربي ؛ لحد الآن لازال يؤدي الثمن والآن بلسانك تقول انك حررت أسعار المحروقات ها هذه المهزلة .. الشعب المغربي استيقظ من اكاذيبك وتلاعبك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لقد قولنا انتهت مسرحيتك السياسية بلارجعة والآن تعود من جديد بتأليف مسرحية هزلية واضحوكة الشعب المغربي هههههههههههه…
اذهب واستغفر ربك عسى ان يسمح لك فيما فعلته في حق المواطنين… حسبنا الله ونعم الوكيل هذآ ما نفوله…
الله ياخد فيك الحق يا كبير المنافقين،فهاد الشهر الكريم
نريد المحاسبة المالية التي ذهبت هباءا منثورا اثناء رئاستكم ومن بعد ذالك نسغي لكلامكم الذي نحن على يقين لا محل له من الوجود….
تعتز باتخاذ هذا القرار الذي زاد الاغنياء غنا والفقراء فقرا.اقول لكم يا حزب الندالة والتعمية قول ربنا عز وجل :(فما أصبركم على النار).والسلام
منذ ان عرفك المغرب ياسيد بنكران ولم يعرف الخير….. فأي خطا تتكلم عليه شعرت بالذنب تجاه الشعب المغربي الذي لهبت أمواله ام تشرد عشرات الآلاف من الاراميل والمسنين ووووووووووو وتقول انك معترف بالخطأ فأنت من البداية كلك أخطاء هههههههههههه.
بنكيران مزال كاين ؟!
الى مزبلة التاريخ
أيها المتذاكي. العدر أقبح من الزلة. هذا دليل ان قراراتك فيها ضعف تفكير و ارتجالية .
لازم تستحي بعت المواطنين الفقراء و حتى الطبقة المتوسطة والشعب باعك بدون مقابل و انت الآن تقتات من الريع لا بارك الله فيك
سير الله ياخد فيك الحق يا ولد الحرام