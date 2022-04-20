بنكيران يعترف: “نحن من حررنا أسعار المحروقات ونعتز بذلك”
هبة بريس - الرباط
مرة أخرى، اعترف رئيس الحكومة الأسبق، عبد الاله بنكيران، بتحرير أسعار المحروقات.
وقال بنكيران في بث مباشر على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” مساء أمس الثلاثاء:” نحن من حررنا أسعار المحروقات.. وهذا شيء نعتز به وكبير بالنسبة لنا”.
وأضاف بنكيران قائلا :”درنا خطأ وهو أننا ظنينا أن المنافسة غادية تضبط الإيقاع فالسوق وغادية تهبط الأسعار، وهو لم يكن بالحسبان”.
وشدد بنكيران على أن هذا القرار ساهم في اصلاح صندوق المقاصة، مشيرا الى أنه لولا ذاك الإصلاح لكان الصندوق يلتهم الآن نصف الميزانية العامة وكانت الحكومة الحالية ستواجه أزمة.
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5 تعليقات
حسبنا الله و نعم الوكيل في تدبيرهم
تعتز بأنك حررت أسعار المحروقات وتقولها ولا تستحيي أمام المواطن الضعيف الذي قهره ثمن المحروقات وما تبعها من الارتفاع الصاروخي لأتمنة جميع أعني كل المواد الاستهلاكية. ولكن يوم الحساب سوف تحاسب من طرف كل مواطن واخرج الألة الحاسبة و سوف تعرف كم مواطن في هذا البلد الحبيب
لابد من الاعتراف بهذه الخطيئة فى حق الشعب المغرب الذى يكتوى بنار تلك الخطيئة والاعتراف بها والاعتذار هو من الفضيلة لاينبغى لللانسان ان يفتخر بالخطا لا اطلاقا
ياليتكم ماحررتم الأسعار لانه في النهاية اي زيادة يؤديها وحده المواطن. فماذا حررتم ؟
الله ياخد فيك الحق