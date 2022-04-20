طنجة..قتيل و30 مصابا في حادث اصطدام شاحنة وسيارتين لنقل العمال
هبة بريس - مكتب طنجة
لقي شخص مصرعه وأصيب 30 شخصا في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارتين لنقل العمال ليلة أمس الثلاثاء بمنطقة “الشرافات” بمدخل مدينة طنجة.
وعلمت “هبة بريس “أن شاحنة تعرضت لانزلاق خطير، قبل أن تصطدم بحافلتين لنقل المستخدمين قادمتين بسرعة وعلى متنهما عمالا ومستخدمين ، ما تسبب في وفاة سائق سيارة لنقل المستخدمين وإصابة 30 آخرين، 3 منهم وصفت حالتهم بالخطيرة.
وشهدت المنطقة حالة استنفار قصوى، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحايا نحو مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، تزامنا مع الشروع في التحقيق بهذا الحادث المروع.
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المجموع 6 آراء
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تعليق واحد
تفق مع كثير ممن يقول ان السائقين ديال هاد الطرونسبور كيجريو بزاف ف طنجة، ولكن الحقيقة المرة لا يعلمها إلا السائقون، اشتغلت في ميناء طنجة المتوسط و كنت مرة مرة اتحدث مع السائقين،
1 هناك ضغط كبير على السائقين من طرف الشركة التي يتعاملون معها في الميناء بالوصول في الوقت المضبوط، لا تسامح في التأخير.
2 ضغط كبير على السائقين من طرف شركة النقل التي يشتغلون بها.
3 الموضفين اللذين يتم جمعهم من طرف شركة النقل لا يحترمون الوقت المخصص لهم. و يزيدون من التأخير، لذلك يضطر السائق للسرعة.
4 الازدحام المهول الذي تعرفه طنجة أصبح كارثة.
5 السالير تقريبا ما بين 3000 إلى 3500 في الشهر وكل مرة إمتى كايشدوه مرة 4 ف الشهر، مرة 8 ف الشهر، مرة 10 ف الشهر، مرة 15 ف الشهر، واللي ما عجبوش الحال الباب ، حيث موجودين شيافر ديال الطرونسرور.
عندما تتحدثون عن السائقين، المرجو الاخذ بعين الاعتبار هاته المعطيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.