طنجة..قتيل و30 مصابا في حادث اصطدام شاحنة وسيارتين لنقل العمال

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه وأصيب 30 شخصا في حادث اصطدام بين شاحنة وسيارتين لنقل العمال ليلة أمس الثلاثاء بمنطقة “الشرافات” بمدخل مدينة طنجة.

وعلمت “هبة بريس “أن شاحنة تعرضت لانزلاق خطير، قبل أن تصطدم بحافلتين لنقل المستخدمين قادمتين بسرعة وعلى متنهما عمالا ومستخدمين ، ما تسبب في وفاة سائق سيارة لنقل المستخدمين وإصابة 30 آخرين، 3 منهم وصفت حالتهم بالخطيرة.

وشهدت المنطقة حالة استنفار قصوى، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحايا نحو مستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة، تزامنا مع الشروع في التحقيق بهذا الحادث المروع.

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